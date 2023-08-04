Львів'янинин штовхає мотоцикл додому

У Львові, на вулиці Кульпарківській, поліцейські зупинили 25-річного водія, який керував мотоциклом Kawasaki. У прес-службі патрульної поліції Львівської області у п'ятницю, 4 серпня, розповіли, що правоохоронці отримали звернення від громадян, що транспорт порушує тишу. Однак коли поліцейські зупинили чоловіка, то виявили, що він порушує законодавство щодо використання номерних знаків. Саме за це водія і оштрафували.

«За лічені хвилини до комендантської години патрульні 3-го батальйону отримали звернення від громадян про те, що на вулиці Науковій відбувається порушення тиші мотоциклістом. На вулиці Кульпарківській зупинили мотоцикл Kawasaki. Аби не заважати спокою мешканцям району, свій мотоцикл без глушника він повів під наглядом патрульних додому», – йдеться у повідомленні патрульних.

У прес-службі патрульної поліції Львова розповіли ZAXID.NET, що постанову на 25-річного львів'янина склали за номерний знак, який не відповідає вимогам. Чоловік отримав штраф у розмірі 1190 грн.