У Львові патрульні затримали злодія, який перебував під домашнім арештом

СуспільствоОльга Гринько, 27 грудня2350

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У Львові патрульні затримали злодія, який перебував під домашнім арештом
фото патрульної поліції Львова
У сумці були кусачки, викрутки, ключі, магнітні відмички та ножі

У середу, 27 грудня, близько 6:00 патрульні затримали чоловіка, який вчинив крадіжку, перебуваючи під домашнім арештом. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Під час патрулювання на вул. Стрийській у Львові екіпаж поліції помітив підозрілого чоловіка, який спробував утекти, коли побачив службовий автомобіль поліції. Чоловік зняв наплічник, який мав за спиною, та залишив його на землі. Пізніше він заперечив, що це його речі.

У сумці, яку ніс чоловік, були мотки кабелю

Під час перевірки у базі даних з’ясувалося, що 31-річний мешканець Львова неодноразово притягався до відповідальності за крадіжки, а на даний момент перебуває під домашнім арештом.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. У сумці, яку залишив чоловік, виявили мотки кабелю, ліхтарик, кусачки, викрутки, газовий розвідний ключ, в’язки ключів, магнітні відмички дверей, саморобні ножі, рукавички, молоток. Справу передали слідчим, які будуть встановлювати причетність чоловіка до крадіжки. Також чоловікові загрожує відповідальність за порушення умов запобіжного заходу.

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