Перед Оперним театром у Львові встановили інсталяцію «Бульбашка». Робота львівського скульптора Володимира Семківа з’явилась у межах Львівського тижня скульптури. Мистецька інсталяція стоятиме перед театром протягом місяця.

Організатори нагадують, що це місце колись було простором символів влади: тут у різні часи стояли пам’ятники сталінській конституції, Адольфу Гітлеру та Лєніну. Кожен режим прагнув «позначити» територію, утвердити свою присутність.

«Сьогодні на площі немає жодного монумента ‒ лише ялинка взимку, пісні, шахи, життя. Уся монументальна пропаганда ‒ це бульбашка. Тоталітарні режими зникають, а люди залишаються. Тому ця інсталяція ‒ символ крихкості та тимчасовості», ‒ пояснив Володимир Семків.

Побачити «Бульбашку» можна до 30 листопада.

На цьогорічному фестивалі представлено й інші роботи Володимира Семківа. На вулиці Леся Курбаса, навпроти входу до театру імені Леся Курбаса встановили скульптуру «Зажата». Робота була спершу створена з дерева і представлена на виставці «Нова львівська скульптура», яка у 2022 році започаткувала фестиваль Львівський тиждень скульптури. Нова версія скульптури виконана з чавуну.

Також можна побачити проєкт «Діалог», монументальні, двометрові дерев'яні ноги, що «ходять» містом упродовж фестивалю. Зараз їх можна побачити на вулиці Листопадового Чину. Також роботи Володимира Семківа можна побачити на виставці «Гліпотека» у приміщенні Львівської політехніки.

Фото Катерини Сліпченко