Підприємець продавав незаконні товари з вересня 2022 до травня 2023 року

Галицький районний суд визнав винним Семена Перелигіна, який з осені 2022 року по весну 2023 року продавав підроблені тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет. Бізнесмен сплатить 102 тис. грн штрафу та 7,7 тис. грн за судову експертизу.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений зареєстрований як ФОП. Він за готівку та без жодних документів купував у представників ТОВ «Файв» електронні сигарети різних виробників, тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку. Згодом товар потрапив до магазину роздрібної торгівлі Zapravka на вулиці Валовій, що у центрі Львова. Правоохоронці встановили, що тютюнові вироби особисто привозив керівник ТОВ «Файв». Згідно з аналітичним порталом YouControl, йдеться про Максима Федченка. Незаконний бізнес викрили детективи Бюро економічної безпеки, які вилучили у Семена Перелигіна підакцизні товари.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд призначив йому 102 тис. грн штрафу та з конфіскацією та знищенням незаконного товару. Крім цього, Семен Перелигін сплатить 7,7 грн за проведення судової товарознавчої експертизи. Справу розглядав суддя Олег Юрків. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.