Після свят львів'яни здали на компостувальну станцію 10 тонн ялинок
Новини Львова від ZAXID.NET за 22 січня
У четвер, 22 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Знову перенесли. Засідання у справі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон не відбулося через відсутність сторони захисту.
- Лікували два місяці. У львівській лікарні дівчинка з Тернополя зробила перші кроки після важкого поранення.
- Шана герою. У Львові на фасаді ліцею ім. Івана Пулюя відкрили меморіальну таблицю загиблому захиснику Юрію Олійнику.
- По святах. У Львові на компостувальній станції розпочали переробку ялинок, які зібрали від мешканців після різдвяно-новорічних свят.
- Вперше передали у Домівку врятованих тварин. У Львові демонтували головну ялинку міста і завезли в притулок.
