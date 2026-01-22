У четвер, 22 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Знову перенесли. Засідання у справі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон не відбулося через відсутність сторони захисту. Лікували два місяці. У львівській лікарні дівчинка з Тернополя зробила перші кроки після важкого поранення. Шана герою. У Львові на фасаді ліцею ім. Івана Пулюя відкрили меморіальну таблицю загиблому захиснику Юрію Олійнику. По святах. У Львові на компостувальній станції розпочали переробку ялинок, які зібрали від мешканців після різдвяно-новорічних свят. Вперше передали у Домівку врятованих тварин. У Львові демонтували головну ялинку міста і завезли в притулок.

