У Львові відкриють ще два Центри вакцинації, де щепитимуть від коронавірусу тих, хто записався в додатку «Дія». Вже два тижні такий центр працює на «Арені Львів».

Львівська міська рада запропонує МОЗ відкрити Центри вакцинації у Центрі Довженка на Сихові та в ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом, 7б. Якщо міністерство погодить ці локації, то Центри вакцинації запрацюють вже на ці вихідні.

«Якщо буде достатня кількість вакцини, ми будемо залучати так само школи, в яких не буде відбуватися ЗНО, не буде відбуватися ніяких процесів. Вже завершилося навчання. Тобто ці школи, де найближче мешканцям, буде найзручніше прийти. Там так само, де є один захід, другий вихід. Мають бути збережені згідно всіх протоколів умови. Таким чином ми хочемо виходити на більшу динаміку, спрощену логістику», – розповів ZAXID.NET перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, ТРЦ Forum Lviv уже тестували як локацію для потенційного Центру вакцинації. Зокрема на третьому поверсі торгового центру є окремі входи та виходи, а також місце для бригад медиків і спеціального обладнання для щеплення. В Центрі Довженка вакцинувати пропонують на сцені, на першому і на другому поверхах. Погодити у МОЗ нові локації для Центрів вакцинації мають у вівторок, 8 червня.

Зазначимо, що станом на 7 червня у Львові провакцинували 45 тис. мешканців. У місті працює 36 бригад, що розосереджені між стаціонарними пунктами та тимчасовими центрами вакцинації. Переважно працюють по три бригади на локації в дві зміни.

Нагадаємо, що 29 травня на «Арені Львів» запрацював великий Центр вакцинації, де щеплюють китайською вакциною CoronaVac. Там щеплюють як тих, хто записався у додатку «Дія»., так і тих, хто прийшов вакцинуватися у порядку живої черги.

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