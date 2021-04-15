У четвер, 15 квітня, у Львові почали вакцинувати працівників комунальних підприємств, зокрема «Львівелектротрансу» і «Львівводоканалу». Щепленння могли отримали усі охочі працівники. Загалом препаратом Covishield щепили понад 160 комунальників. Для цього треба було просто надати письмову згоду і взяти зі собою на роботу паспорт.

До працівників «Львівелектротрансу» і «Львівводоканалу» приїхала виїзна бригада медиків 5-ої поліклініки. Вакцинували людей, які виявили бажання. Наприклад, понад сто доз препарату отримали працівники «Львівелектротрансу»: це диспетчери, ремонтники, водії та контролери.

«Це і трамвайне депо, це й інші структурні підрозділи. Це люди, які фактично минулий рік відпрацювали в карантинних умовах, і зараз працюють. Вони багато контактують із пасажирами: сьогодні наш водій контактує на лінії з пасажиром, і той же ж водій сьогодні контактує з слюсарем на канаві», – розповідає начальник трамвайного депо №1 Роман Василишин.

Водії та контролери кажуть, що від початку пандемії вони щоденно контактують із сотнями пасажирів трамваїв та тролейбусів. А ще постійно мають справу з готівкою, на якій є чимало мікробів.

«Постійно з грошима, постійно з людьми. Навіть якщо кабіна відокремлена, то є постійний контакт із грошима. Навіть якщо ти в рукавицях, то все одно не контролюєш, чи ти до ока доторкнувся, чи до слизової. Я просто не сподівалася, що в нас у депо буде позачергова безкоштовна вакцинація. Я записалася через додаток «ДіЯ», а на сьогодні вже там є черга з півтисячі охочих. Не знаю, коли би до мене дійшла ця черга», – каже водійка трамвая Наталія Алєксєєва.

Вакцинація одного працівника займає кілька хвилин: працівники комунального підприємства по двоє заходять у приміщення, заповнюють усі документи і оголюють руку, щоб отримати дозу вакцини.

«Треба мати спочатку добровільну згоду на щеплення, паспорт, ідентифікаційний номер. Ну і бути в списку працівників, які мають щепитися. Заповнюється інформована згода пацієнта. І він готовий до щеплення, якщо відчуває себе здоровим», – пояснює лікарка виїзної бригади 5-ї поліклініки Надія Коновальчик.

Опісля вакциновані працівники мають півгодини побути під наглядом лікаря. І аж тоді, якщо не буде жодних побічних реакцій, можуть приступати до роботи.

До слова, зараз у Львові триває 3-й етап вакцинації. Щеплення від коронавірусу отримують освітяни, соціальні працівники, водії громадського транспорту та комунальники.

До слова, за середу, 14 квітня, у Львові вакцинували майже 1,5 тисячі людей.

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