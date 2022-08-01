У Львові продовжують видачу транспортних карток для мешканців

Львівські студенти зможуть отримати картки для оплати проїзду «ЛеоКарт» у своїх університетах. ЛКП «Львівавтодор» незабаром розпочне централізовану видачу таких карток.

Як повідомили у прес-службі ЛКП «Львівавтодор» у понеділок. 1 серпня, підприємство уже завершує видачу пільгових проїзних карток «ЛеоКарт» для школярів. Паралельно стартує робота над видачею таких карток для студентів львівських університетів.

«Друзі, ми завершуємо централізовану видачу пільгових транспортних карток «ЛеоКарт» для школярів: ЛКП «Львівавтодор» вже видало 99% карток від загальної кількості прийнятих заявок. Так, 129 навчальним закладам Львівської МТГ передано 25 344 учнівських «ЛеоКарт» для централізованої видачі. Ми і далі прийматимемо документи і видаватимемо картки для школярів, паралельно розпочинаємо активну роботу над студентськими «ЛеоКарт». Наразі триває підготовка до централізованого прийому пакетів документів від ВНЗ для подальшого виготовлення студентських «ЛеоКарт», – повідомили в «Львівавтодорі».

Минулого тижня ЛКП «Львівавтодор» розпочало співпрацю зі студентською профспілкою НУ«Львівська Політехніка» і незабаром університет розпочне централізовано збирати документи студентів. Також на сайті «Львівавтодору» опублікують перелік необхідних документів для студентів.

«Після тестового прийому документів від «Львівської політехніки» почнемо працювати із документами інших вищих навчальних закладів. Тож запрошуємо до співпраці студентські профспілки інших ВНЗ», – вказано у повідомленні «Львівавтодору».

Нагадаємо, зараз користуватися електронним квитком у Львові можуть лише ті категорії пасажирів, які їздять у транспорті безкоштовно. Школярі та студенти зможуть використовувати транспортні картки на наступному етапі впровадження е-квитка, точної дати запровадження якого не називають. Вартість оформлення пільгового квитка для школярів і студентів – 60 грн.