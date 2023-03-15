Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід

У вівторок, 14 березня, у Львові на вулиці Сахарова правоохоронці затримали 20-річного хлопця, який робив закладки наркотиків. Ним виявився житель Червоноградського району. Про це повідомили у поліції Львівської області у середу, 15 березня.

У хлопця виявили та вилучили сім закладок з психотропною речовиною, ймовірно, PVP. Крім того, поліцейські виявили три закладки з тією ж речовиною, які зловмисник вже встиг зробити раніше. Усе вилучене скерували на експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Окрім того, оскільки під час затримання зловмисник чинив опір, слідчі відкрили кримінальне провадження ще й за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.