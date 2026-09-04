Ірина Маруняк вимірює ширину дверного отвору під час однієї з перевірок

У Львові перевірили 43% закладів громадського харчування та виявили основні порушення доступності. Заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк розповіла про перші результати перевірки під час засідання виконкому 4 вересня.

Ірина Маруняк розповіла, що вона з управлінням забезпечення доступності перевірила 43% закладів громадського харчування. Найбільше закладів харчування (430) є у Галицькому районі і саме там вони найчастіше є недоступними. Однією з причин є розташування закладів у приміщеннях пам’яток архітектури.

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Із 369 закладів харчування, які уже перевірили, лише 42 заклади є доступними, 174 – недоступні, а 153 – доступні частково. За словами Ірини Маруняк, значна частина бізнесу інтегрує вимоги щодо доступності ще на етапі відкриття: доступний вхід, простора вбиральня, можливість розміщення крісел колісних за столами, відсутність порогів та ін.

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У недоступних закладах посадовиця виокремила такі перешкоди: наявність сходів, ненормативні пандуси, високі пороги, вузькі дверні проходи, недоступні вбиральні, недостатньо місця для маневрування всередині приміщень, високі столи.

«Для нас це здається якоюсь деталлю, але це дуже важливо для людей на кріслах колісних, людей, які мають протези, для вагітних, жінок з візочками. Якщо власники покращать доступність, то збільшиться кількість людей, які будуть клієнтами цих закладів», – каже Ірина Маруняк.

Виконком затвердив рекомендації для створення безбар’єрного середовища. Юридичні та фізичні особи, комунальні підприємства та організації мають застосувати ці рекомендації до кінця березня 2027 року. За поважних причин термін облаштування доступного простору можуть відтермінувати на пів року.

«Коли я питала у Unbroken, в наших ветеранів, що для них є найважливіше. Вони відповідали: бути такими, як всі. Це означає, що вони хочуть завезти дитину в школу, садок, піти випити кави, але якщо кав’ярні і громадські простори не будуть доступні, то вони не зможуть з родиною і друзями туди потрапити», – додала Ірина Маруняк.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що робота із обстеження закладів ще триває і питання доступності є важливим.

«Я б хотів, щоб ми ставили собі високу планку, щоб усі заклади громадського харчування, установи культури, державні інституції були доступні. Ми розуміємо, що близько 10% мешканців Львова будуть мати досвід війни, це й члени їхніх родин. Якщо додати ще людей, які мають інвалідність, – це багато мешканців. Не завжди ми їх бачимо, бо не завжди вони можуть себе гідно почувати», – сказав Андрій Садовий.

Міський голова наголосив, що кожному закладу потрібно надіслати лист від міської ради з чіткими настановами, рекомендаціями і термінами.