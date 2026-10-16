У Львові засудили чоловіка за організацію незаконного переправлення через державний кордон його родича-військовослужбовця. Шевченківський районний суд призначив Андрію Хаменку п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

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Як йдеться у вироку суду, у жовтні 2025 року Андрій Хаменко організував перевезення свого родича-військовослужбовця, який служив кулеметником механізованого підрозділу, з місця служби на Харківщині до Львова. Надалі він організував незаконне переправлення чоловіка через державний кордон поза пунктами пропуску через територію Закарпатської області.

За це 16 жовтня 2025 року організатор заплатив спільнику 8,5 тис. доларів. За офіційним курсом Нацбанку це було 354 тис. 960 грн. У вироку військовослужбовця називають родичем обвинуваченого, однак конкретно не вказують, ким саме він йому доводиться.

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11 вересня 2026 року Хаменко уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він також зобов’язався викрити злочинні дії учасника іншого кримінального провадження.

Шевченківський районний суд Львова затвердив угоду та призначив чоловікові п’ять років позбавлення волі, а також заборонив протягом року займатися діяльністю, пов’язаною з перевезенням людей через державний кордон України. Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим строком на два роки. Протягом цього часу Хаменко має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів із моменту проголошення.