Посадовець оформив договір довічного утримання за квартиру і мав задекларувати таке майно

У Львові судитимуть посадовця державної казначейської служби, який не вказав у декларації квартиру площею 58,4 м2 в центрі міста, яку отримав за договором довічного утримання. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

У щорічній декларації за 2023 рік посадовець не вказав квартиру, яку набув в листопаді звітного року на підставі договору довічного утримання. Вартість квартири – понад 2,8 млн грн.

Додамо, що договір довічного утримання передбачає, що людина зобов’язується доглядати власників житла, а після їхньої смерті може розпоряджатися житлом.

«Попри обмеження повного права володіння умовами договору, посадовець був зобов’язаний відобразити зазначене майно у декларації», – зазначають в прокуратурі.

Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця казначейства за фактом декларування завідомо недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Обвинувачений вже вніс до реєстру відомості про набуту квартиру.