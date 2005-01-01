У Львові тимчасово не курсують тролейбуси №2, 9, 10

У п’ятницю, 23 березня, з 09:00 до 18:00 буде перекрито рух транспорту на вул. Героїв УПА (від вулиці Степана Бандери до вулиці Опільського). Як інформує прес-служба ЛМР, через роботи з заміни водопровідного приєднання будинку буде тимчасово зупинено рух тролейбусів №2, 9 та 10.

«Сьогодні ЛМКП «Львівводоканал» проводить роботи із заміни водопровідного приєднання будинку № 3 на вул. Героїв УПА. У зв’язку із проведенням цих робіт, з 09.00 год до 18.00 год буде перекрито рух транспорту на вул. Героїв УПА (від вул. С. Бандери до вул. Опільського). У зв’язку із заміною системи водопостачання до будинку № 3 по вул. Героїв УПА, сьогодні, 23 березня, з 09:00 до 18:00 не курсуватимуть тролейбусні маршрути № 2, 9 та 10», – йдеться у повідомленні ЛМР.