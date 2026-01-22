У четвер, 22 січня, у Львові на фасаді ліцею ім. Івана Пулюя відкрили меморіальну таблицю загиблому захиснику, випускнику цього навчального закладу, Юрію Олійнику. Відбулося це у День Соборності України.

«То дуже тяжко, скоро чотири роки, але ні на секунду не стає легше. Таке враження, що стає тільки гірше. Юра був добрим братом, добрим сином, добрим другом і доброю людиною. Коли Юра тільки пішов на війну, він закликав допомагати, не плакати, не панікувати. Помагати, хто чим може: хто матеріально, а хто – ставши на захист, або здавати кров. Були його такі слова: моліться, їх тут не буде. Надіємося, що якнайшвидше буде мир і діточки не будуть знати, що таке війна», – розповіла мама загиблого захисника Любов Олійник.

Юрій Олійник – був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції 24 каналу. Захоплювався фотографією і походами в гори.

Юрій Олійник загинув 23 березня 2022 року біля Попасної на Луганщині. Йому було 39. Воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Захищав країну у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.