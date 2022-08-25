На висатвці можна послухати свідчення журналістів, які вели ефіри з укриттів, які пішли воювати у лави ЗСУ і тих, хто працює на лінії вогню

У Львові відкрили виставку «Сміливі свідчити: як журналісти змінюють хід війни». Виставку про важливість медіа можна відвідати безкоштовно щодня до 1 вересня у торговому центрі Victoria Gardens.

Виставку «Сміливі свідчити» організували ГО «Львівський медіафорум» спільно із партнером ТЦ Victoria Gardens. Виставка – про важливість роботи журналістів і незалежних редакцій у час війни.

«Тут зібрані історії Мстислава Чернова та Євгенія Малолєтки, які вибиралися з окупованого Маріуполя під обстрілами; редакції The Kyiv Independent, чиї тексти цитують політики у всьому світі; видання «Суспільне.Донбас» та «Суспільне.Херсон», чиї репортери залишаються на окупованих територіях тощо. Історії, які нагадують про те, що справжня журналістика має значення», – розповіли організатори.

Виставка має два мультимедійні компоненти. Перший — аудіостенд, реалізований у співпраці із медіа The Ukrainians. Щоб послухати його, потрібно прийти на виставку та одягнути навушники. Там ви почуєте особисті свідчення тих, хто знімає та записує історії на передовій і в тилу, хто веде ефіри з укриттів, а також тих людей з медіа, які долучилися до лав ЗСУ.

Другий — тест «Keep calm and don't panic. Яка ваша роль у харчовому ланцюжку інформації», реалізований спільно із «Детектор медіа».

«Давайте чесно: ми рідко думаємо про те, як до нас потрапляє інформація, — ділиться своїми думками кураторка виставки, Кіцанюк Олеся. — А за цим всім — цілодобова робота журналістів: фіксерів, документалістів, воєнних репортерів, інтерв’юверів тощо. Робота, яка має свою ціну: наразі відомо про 33-ох загиблих журналістів».

Відвідати виставку можна безкоштовано щодня з 10:00 по 22:00 у Львові у ТЦ Victoria Gardens за адресою вул. Кульпарківська, 226-А. Виставка діятиме до 1 вересня.