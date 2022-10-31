У Львові висадять 60 тисяч тюльпанів, які прямують до міста з Нідерландів. Квіти висадять у центрі Львова, міських парках та в районах, повідомила прес-служба ЛМР.

За даними Львівської міської ради, такий подарунок Львову надав голландський підприємець за сприяння почесного консула України в Королівстві Нідерланди Еміля Бернару де Севрен Жакет.

«Я би також хотів подякувати нашому представнику України при Європейському Союзі Всеволоду Ченцову, адже завдяки йому нам вдалось налагодити контакти. Ще будучи послом України в Нідерландах він налагодив стосунки з одним із почесних консулів. Це голландець, підприємець, який вже робив подібний проект в Києві до війни. Цього разу запропонували зробити такий проект у Львові як жест підтримки України та українських міст», – розповів бізнес-омбудсмен Львова Сергія Кіраль.

Більшість рослин посадять довкола старого міста, в районі Оперного театру і проспекту Свободи, уточнила керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова.