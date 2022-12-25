14-річна Ольга Михайлова вийшла з дому 23 грудня і не повернулась

У Львові другу добу розшукують 14-річну дівчину Ольгу Михайлову, яка вийшла з дому і не повернулась.

Як повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA, Ольга Михайлова вийшла з дому у Львові о 21:00 в п'ятницю, 23 грудня. З цього моменту вона не виходить на зв'язок.

Ольга Михайлова має зріст 170 см, темне волосся. У момент зникнення була одягнена: біла куртка, темні штани «скіні».

Усіх, хто знає про місце перебування підлітки, просять теелфонувати у поліцію за номерами 0-800-310-911 або 102.