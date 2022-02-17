Під час обшуку в квартирі поліцейські виявили ще 521 згортків із наркотиками

У Львові затримали двох мешканців Миколаївської області, які розповсюджували наркотики за допомогою закладок. У них виявили 88 згортків із мефедроном, амфетаміном та alfa-PVP. Двох чоловіків, віком 20 та 21 років, виявили патрульні на вул. Полудневій у Личаківському районі міста у четвер, 17 лютого, близько 4-ї години ранку.

У патрульній поліції розповіли, що, коли чоловіки побачили поліцейських, то різко змінили напрямок руху. Через підозрілу поведінку їх вирішили перевірити.

«21-річний чоловік та його 20-річний товариш дуже нервували. Під час поверхневої перевірки у них виявили 88 згортків в ізолюючій стрічці з, ймовірно, наркотичними речовинами. З їхніх слів, це мефедрон, амфетамін та alfa-PVP», – повідомили у патрульній поліції.

Фото патрульної поліції

Чоловіки розповіли, що впродовж доби сховали близько 100 закладок. Також поліцейські встановили, що вони можуть бути причетними до розповсюдження наркотиків шляхом закладок у Львові та Івано-Франківську.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю. Під час обшуку в помешканні, яке винаймали чоловіки, поліцейські виявили ще 521 згортків із наркотичними речовинами: канабісом, мефедроном, амфетаміном alfa-PVP, марками – загалом понад 600 грамів.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Їм загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) ККУ.