Мерія рекомендує використовувати два формати меморіальних таблиць

У Львові затвердили універсальний вигляд та порядок встановлення меморіальних таблиць військовослужбовцям, які загинули в російсько-українській війні. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 20 жовтня.

Таблиці можуть встановлювати як на фасадах закладів освіти, де навчалися герої, так і на житлових будинках. За словами головного архітектора міста Антона Коломєйцева, у Львові уніфікували два варіанти меморіальних таблиць воїнам.

«Взірець було напрацьовано спільно з архітекторами. Він передбачає достатньо точні параметри меморіальних таблиць, які можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Розглядається метал та висічення лазером надписів і портрету, а також розглядається оргскло у більш прозорому виконанні. Обидва формати вважаємо доцільними для застосування в різних ситуаціях», – розповів Антон Коломєйцев.

Також виконком затвердив встановлення меморіальних таблиць чотирьом захисникам на фасадах шкіл та на житловому будинку, зокрема, Тарасу Березюку на фасаді СЗШ №1, Назарію Пікулицькому на фасаді СЗШ №1, Миколі Панченку на фасаді СЗШ №23 та Тарасу Дідуху на фасаді будинку №2в на вул. Науковій.