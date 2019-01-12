У Львові змінилися два міські автобусні маршрути

Маршрут №47А знову курсує до площі Різні

Від суботи, 12 січня, змінюються кінцеві зупинки на маршрутах №5А та №47А львівського комунального АТП-1.

Зокрема, автобусний маршрут №47А відтепер курсує від просп. Червоної Калини до площі Різні. Натомість маршрут №5А, який курсує від Винників до центру Львова, продовжили до станції «Підзамче».

Додамо, що автобуси №47А раніше курсували до площі Різні, однак з 12 листопада 2018 року цей маршрут продовжили до Підзамче. Пізніше у АТП-1 повідомили, що такий маршрут виявився економічно недоцільним.

Окрім того, з 12 січня на маршрут №9, що курсує від вул. Максимовича через центр Львова до села Муроване, АТП-1 запустило 10 великих низькопідлогових автобуси «МАЗ» та «Електрон». Вивільнені з цього маршруту автобуси середнього класу Ataman їздитимуть на маршруті №19, що курсує від вул. Щурата до пр. Червоної Калини.