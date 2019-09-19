У Львові зустріли звільненого з російського полону моряка Андрія Оприска

Він був в полоні з листопада 2018 року

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 08:31 1569 0

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У четвер, 19 вересня, на залізничному вокзалі у Львові зустріли моряка Андрія Оприска. Його разом із ще 23 членами екіпажу наприкінці листопада 2018 року захопили російські силовики у Керченській протоці біля окупованого Росією Криму.

Андрій Оприско повернувся в Україну у рамках масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. Загалом Росія обміняла 35 українців, серед яких захоплені 24 моряки, а також політв’язні. Після повернення з полону українські моряки поїхали на службу в Одесу, а зараз Андрій Оприско приїхав на Львівщину, де проживає його мати Ольга Василівна.

Фото Львівської міськради

«Я думаю, що на моєму місці кожен мужчина поступив би так само. Я нарешті вдома. Підтримку там відчували. Але листи приходили із запізненням, і то не від рідних, а від інших людей. Лютневі листи прийшли десь в серпні. Але ми не зламались. Вони хотіли того, але ми їм на зло спортом займались. Ми знали, чого вони від нас чекали і робили все навпаки», – сказав матрос Андрій Оприско.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко подякував Андрію Оприску за мужність та запросив до мерії на каву.

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