У селі Надітичі на Львівщині звільнений з полону моряк Андрій Оприско зустрівся з мамою

У четвер вранці , 19 вересня, звільнений із російського полону моряк Андрій Оприско повернувся до Львова. Героя зустрічали декілька десятків львів'ян, ветерани війни і львівська влада. Та найголовніша зустріч на Андрія чекала вдома, в селі Надітичі біля Миколаєва. Перші емоції на рідній землі фіксувала і наша камера.

На пероні львівського вокзалу хвилююче очікування. Потяг із Одеси запізнюється на 10 хвилин. Моряка зустрічали із військово-морським прапором України, а також приготували для нього подарунки.

«Цю ікону виготовили в коледжі ім. Труша і саме святий Миколай оберігає моряків і подорожуючих. Я сьогодні тут тому, що повертається людина, яка дає нам змогу жити під мирним небом, людина з небагатьох, яка нам дає надію на майбутнє», – каже студентка коледжу ім. Труша Софія Мищишин.

«Я є сином учасника визвольних змагань Василя Пилишенка, який був вибраний Чорноморським флотом Одеси до Центральної Ради. Ніколи я не думав, що буду учасником такої події як сьогодні, це мрія», – ділиться емоціями син військово-морського діяча УНР Володимир Пилишенко.

Нарешті поїзд зі звільненим моряком катера «Нікополь» прибуває. Андрій Оприско вперше за 10 місяців полону повернувся додому. Тож і перші слова —про маму, яка півтора року не бачила сина.

«Мама вже мене чекає, тому поспішаю. До мене вістки доходили з запізненням – листи в серпні із лютого і то не від рідних, а зовсім сторонніх людей, але дуже дякую, бо в мене більше ста листів зібралося, підтримка була дуже супер», – каже звільнений з полону моряк Андрій Оприско.

Про своє звільнення моряки дізнались у день обміну о 5-ій годині ранку, розповідає Андрій. І хоча ворог застосовував усі методи, полон лише дужче загартував волю.

«Ми на зло їм усі займалися спортом. Вони ж хотіли, щоб ми зламались, не могли зрозуміти, як то так, адже ми мали би пригнічені бути, а живемо своїм життям. Ми знали, що вони від нас чекають, тому робили все навпаки», – розповів про перебування в тюрмі звільнений з полону моряк Андрій Оприско.

Та найважливіша зустріч моряка очікувала у с. Надітичі поблизу Миколаєва. Там майбутній моряк виріс і досі там живе його мама.

Запитуємо Ольгу Василівну, маму Андрія, про емоції. Жінка розповідає: «Радість і тривога якісь...». Андрій заспокоює маму: «Не було страшно, бо я вірив. Я знав, що все буде нормально. Бо, якщо є віра, то тіло в тюрмі, а дух на волі».

Попереду у Андрія Оприска двомісячна відпустка, яку він планує провести з родиною.