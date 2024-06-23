До операції з порятунку залучили сімох рятувальників та дві одиниці спецтехніки

Рятувальники витягли чоловіка, який впав у криницю глибиною 15 м. Випадок трапився у прильвівському селі Малехів. Виклик до рятувальників найшов вдень 22 червня.

«На момент прибуття рятувальників на місці події були родичі постраждалого і машина швидкої допомоги, чоловік перебував на дні криниці. Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження витягли чоловіка», – розповіли у ДСНС Львівщини.

Постраждалого 1947 року народження передали медикам.

До операції порятунку залучили дві одиниці спецтехніки та сімох рятувальників.