Яворівський районний суд Львівщини визнав винною у порушенні правил утримання собаки місцеву пенсіонерку. Її зобов’язали сплатити штраф, а також у неї конфіскують собаку за напад на дитину.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, безпородний собака Любомири Свінціцької у липні вкусив малолітню дитину за руку. У матеріалах справи приховано назву населеного пункту, де трапився випадок, але, оскільки справу слухають у Яворівському райсуді, то очевидно, що на території цього району.

Батько хлопчика у суді розповів, що його сину накладали шви після нападу собаки та призначали лікування, надавши суду медичні документи. Він стверджує, що власниця собаки не вибачилась перед ним. У суді обвинувачена пенсіонерка свою провину заперечила та заявила, що її собака був прив’язаний на подвір’ї та ні на кого не нападав.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали, зокрема протокол поліції, фотографії, та аргументи сторін. Вона визнала пенсіонерку винною у порушенні правил утримання тварини, призначивши покарання – 1700 грн штрафу з конфіскацією безпородної собаки. Постанову ще можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.