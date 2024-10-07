Суд у Кременці, який виніс вирок Олексію Якимовичу

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав винним місцевого мешканця Олексія Якимовича у незаконному продажі гуманітарної допомоги, але звільнив від відповідальності, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений у 2022 році привіз з Польщі автомобіль швидкої допомоги, але у 2024 році намагався продати транспорт за 13,5 тис. доларів.

Згідно з матеріалами справи, автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 2016 року випуску як гуманітарну допомогу привезли в Україну у березні 2022 року. Однак, як вважають слідчі, Олексій Якимович планував продати транспорт, ринкова вартість якого на той час становила понад 600 тис. грн.

Під час перетину кордону у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» обвинувачений надав лист Тернопільської обласної військової адміністрації, в якому йшлось, що швидку передадуть на потреби армії. Військові не отримали допомоги й у травні 2024 року Олексій Якимович зустрівся з чоловіком, який хотів придбати автомобіль швидкої для потреб ЗСУ. Обвинувачений сказав, що вартість авто становить 13,5 тис. доларів (приблизно 555 тис. грн), але попросив покупця підписати акт нібито безкоштовної передачі гуманітарної допомоги.

Гроші за авто Олексій Якимович отримав 31 травня, після цього його викрили й повідомили про підозру у продажі гуманітарної допомоги. Під час судових засідань він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Наталія Шульгач визнала Олексія Якимовича винним в отриманні прибутку від продажу гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Також він має сплатити понад 8 тис. грн за судові експертизи. Крім цього, до суду звернулася одна з військових частин, яка попросила передати швидку допомогу на їхній баланс. Суд задовольнив клопотання і передав транспорт військовим. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.