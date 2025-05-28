Під атакою опинився технопарк «Елма» в Зеленограді

У ніч на середу, 28 травня, Підмосков’я та Москву масово атакували дрони. Вибухи лунали поблизу кількох підприємств. Про це повідомили телеграм-канал ASTRA та мер Москви Сєргєй Собянін.

Собянін заявив, що загалом протягом ночі ППО начебто збила над Москвою 33 безпілотники. При цьому, за його словами, серйозних пошкоджень не зафіксовано, постраждалих немає, а на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Також під атакою опинився технопарк «Елма» в Зеленограді, що розташований за 37 км на північний захід від центру Москви. Там спалахнула пожежа.

Відомо, що технопарк об'єднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій, оптичних та контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій.

Розташування технопарку «Елма» в Зеленограді

Вибухи лунали також у підмосковному місті Дубна. Під удар потрапило підприємство «Кронштадт», яке займається розробкою дронів.

Розташування підприємства «Кронштадт»

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 26 травня, Росію масово атакували безпілотники, під атаку потрапили оборонні заводи у різних регіонах.