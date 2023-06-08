Мікроавтобус Opel Movano, який збив дитину

У Мостиськах, на автодорозі «Львів – Шегині», 32-річний водій мікроавтобуса Opel Movano, який є жителем Івано-Франківської області, наїхав на десятирічну місцеву мешканку. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. «Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років», – повідомили у прес-службі поліції.

Зазначимо, що у Львові автомобіль збив 11-річну дитину. Дівчинка отримала переломи обох ніг і втратила багато крові. Лікарі успішно прооперували дитину.

Нагадаємо, що на дорозі «Миколаїв-Жидачів» 42-річна водійка з'їхала у кювет. Жінка та двоє пасажирів, серед яких восьмирічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.