Внаслідок ДТП постраждав і водій

На вулиці Митрополита Володимира мукачівець наїхав на мотоциклі на 47-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер. Внаслідок ДТП постраждав і водій.

Як повідомили в поліції Закарпаття, аварія у Мукачеві сталася близько 17:00 20 листопада.

«60-річний мукачівець, керуючи мотоциклом Musstang, допустив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 47-річний місцевий житель помер. Внаслідок аварії постраждав також і водій мотоциклу – його доставили до лікарні. За кермом чоловік перебував тверезий», – інформують в ГУ НП Закарпатської області.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.