У МЗС розповіли подробиці загибелі українського парапланериста у Македонії

У МЗС України заявили, що смерть українського планериста Ігоря Волкова в Македонії настала внаслідок розриву аорти.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН. Він заявив, що загиблий входив до складу української туристичної групи з 20 осіб, які брали участь у змаганнях з парапланеризму «British Open». Після зіткнення українець встиг відкрити резервний парашут, проте медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка внаслідок розриву аорти.

Погорельцев додав, що за фактом цього інциденту прокуратурою міста Прілеп порушено кримінальну справу. Тіло загиблого внаслідок нещасного випадку у Македонії українського парапланериста доставлять на Батьківщину 22 серпня.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 54-річний британець Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальним змаганням British Open у місті Крушево в п'ятницю по обіді. Обидва спортсмени загинули.