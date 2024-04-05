Вирва, яка утворилась внаслідок влучання дрона

У невизнаній «Придністровській Молдавській Республіці» знову заявили про атаку безпілотника. Невідомий дрон уразив військову частину у Рибницькому районі. Про це повідомили місцеві журналісти із посиланням на так зване міністерство оборони «ПМР».

Близько 14:45 невідомий дрон-камікадзе влучив по території військової частини так званого міністерства оборони «ПМР» у Рибницькому районі. Вона розташована за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому чутно як пролітає невідомий дрон, а потім лунає звук вибуху.

Внаслідок атаки пошкоджено радіолокаційну станцію, постраждалих немає. На місце події прибула слідчо-оперативна група. За фактом атаки, якої нібито зазнала військова частина, порушили кримінальну справу.

Як інформував ZAXID.NET, 17 березня 2024 року невідомий дрон, схожий на FPV, влучив по території тираспольського аеродрому, на якому були розташовані гелікоптери збройних формувань «ПМР». Безпілотник поцілив у гелікоптер Мі-8, на місці події зайнялась пожежа.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі «РБК-Україна» назвав ситуацію на військовій частині у Тирасполі російською провокацією.