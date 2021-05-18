Через три тижні всі жителі Німеччини зможуть за бажання зробити вакцинацію проти Covid-19, заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан журналістам у понеділок після перемовин з колегами в федеральних землях, повідомив «Укрінформ».

Згідно з планами міністра, з 7 червня у країні буде скасовано принцип черговості щеплення, отже можливість зробити вакцинацію буде відкрита всім, незалежно від вікової категорії та професії.

«Ми домовилися про наступний крок – відмовимося від пріоритезації… Це означає, що всі громадяни віком від 16 років мають право записатися на вакцинацію», – пояснив Шпан.

Він визнав, що бажання зробити щеплення матимуть не всі громадяни.

Принцип пріоритетності передбачається скасувати по всій країні. Нововведення стосується як центрів вакцинації, так і лікарських кабінетів. При цьому влада на місцях залишає за собою право пропонувати вакцинацію окремим групам населення.

Раніше німецький уряд оголосив, що кампанія з вакцинації, яка розпочалася наприкінці грудня минулого року, триватиме щонайменше до кінця літа.

Наразі в Німеччині право на вакцинацію має третя пріоритетна група – люди віком 60 років і більше, а також певні професії, зокрема, журналісти.

На сьогодні в ФРН принаймні одну дозу вакцини отримали 37% населення, обидві – 11,2%.

Також в Німеччині для вакцинованих від коронавірусу послабили карантин.