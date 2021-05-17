Загалом в Україні на вакцинацію записалися 2800 китайців, які тут навчаються або проживають

В Україні поза офіційною чергою вакцинували кілька тисяч китайських громадян. Процес почався 26 квітня й одразу був масовим: перед кількома пунктами вакцинації у Києві, Харкові та Одесі збиралися сотні китайців. У Києві свідком цього став журналіст видання «Бабель», яке у понеділок, 17 травня, опублікувало відповідний матеріал.

«Двадцять сьомого квітня, опівдні, перед входом до Консультативно-діагностичного центру на вул. Професора Підвисоцького, 13, зібрались зо дві сотні людей. Майже всі – студентського віку. Кілька з них підтвердили, що сьогодні їх вакцинують», – сказано у матеріалі, а нижче зазначено, що черга, яку помітив журналіст, складалася з громадян Китаю.

Директорка центру Людмила Кравчук відмовилась пояснити, що відбувається. Натомість того ж дня на сайті державного китайського інформагентства «Сіньхуа» з’явилося повідомлення про початок вакцинації громадян Китаю в Україні. На той момент, за даними посольства, на вакцинацію вже записались 2800 людей. Вакцина – CoronaVac, препарат китайської компанії Sinovac Biotech.

Наразі CoronaVac вакцинують лише кілька груп українців: маломобільних людей і тих, хто за ними доглядає, освітян, спортсменів-олімпійців, поліцейських, нацгвардійців та працівників міграційної служби.

Загалом в Україні ще триває третій етап вакцинації, на якому щеплення отримують люди віком від 65 років, освітяни й працівники правоохоронних органів. Через сімейного лікаря кожен охочий може записатися на вакцинацію залишками партій вакцини – тоді, можливо, черга до нього дійде швидше. Однак офіційно час масової вакцинації, наприклад, українських студентів ще навіть не оголошувався.

Вакцинація китайців в Україні поза чергою: пояснення МОЗ

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я на запит «Бабеля», Україна добровільно надала громадянам Китаю близько трьох тисяч доз вакцини з першої партії CoronaVac. Про це попросило посольство Китаю у відповідному запиті.

«Це було дозволено 2 квітня на засіданні [відповідального за вакцинацію] Оперативного штабу МОЗ», – йдеться у відповіді міністерства.

За послуги українських медиків китайська сторона заплатила «відповідно до тарифів, визначених надавачами медичних послуг».

У МОЗ запевнили, що вакцинація громадян Китаю не була обов’язковою умовою постачання вакцини CoronaVac в Україну. Однак при цьому «досягнуто домовленостей з китайською стороною щодо збільшення квот, на які Україна може претендувати щодо поставок вакцин», зазначили в міністерстві.