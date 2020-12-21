У Новояворівську на Львівщині в ніч із суботи на неділю, 20 грудня, в одному із гаражів охорона гаражного кооперативу виявила автомобіль із ввімкненим двигуном. Гараж був зачинений. Коли двері відчинили, то в салоні автомобіля знайшли тіло 34-річного місцевого мешканця. Випадок стався на території гаражного кооперативу «Юність» на вул. Зеленій.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, о 2:30 охорона кооперативу в одному з гаражів виявила автомобіль із заведеним двигуном. Гараж був замкнений зі середини. На місце події викликали рятувальників, які відчинили двері. Всередині був автомобіль Opel із заведеним двигуном. В автомобілі виявили тіло місцевого мешканця 1986 року народження. Попередня причина смерті – отруєння вихлопними газами автомобіля.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що на тілі ознак насильницької смерті не виявилено. Наразі триває слідство, призначено експертизи. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок». Наразі встановлюють обставини та причини.