У Нью-Йорку закрили Статую Свободи через брак фінансування

Статуя Свободи закрилася на невизначений термін

В Нью-Йорку на невизначений термін закрили для відвідувачів знамениту Статую Свободи і острів Елліс. Про це повідомляється на сторінці музейного комплексу в Twitter.

Рішення про закриття було ухвалене у зв'язку з нестачею бюджетних коштів, викликаною урядовим «шатдауном» в США.

Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information — Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) 20 січня 2018 р.

Як повідомляє Reuters, поїздка президента США Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум в Давос опинилась під загрозою зриву через «шатдаун» в країні. Про це заявив директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні.

Також в Давос можуть не поїхати деякі члени американського уряду.

Крім того, служба Білого дому зі зв'язків з громадськістю більше не відповідає на дзвінки громадян: тепер там увімкнений автовідповідач, в повідомленні якого вина за «шатдаун» покладена на демократів.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 січня в США офіційно почався урядовий «шатдаун» і в країні тимчасово припинили фінансувати держустанови.

Було частково призупинено роботу держустанов, оскільки Сенат не ухвалив резолюцію про фінансування уряду на найближчі чотири тижні. Сенатори-демократи відмовилися підтримати резолюцію через скасування Дональдом Трампом програми DACA, яка дозволяє дітям нелегальних мігрантів отримати легальний статус в США.

Якщо Сенат у ніч на 22 січня не ухвалить рішення, то з понеділка не працюватимуть федеральні державні установи, а сотні тисяч бюджетних працівників підуть в неоплачувані відпустки.

Призупинення роботи торкнеться приблизно половини з двох мільйонів федеральних службовців США. Це може загрожувати мільярдними втратами країні, навіть якщо він триватиме кілька днів.

Разом з тим, роботу продовжать держустанови, які працюють у сфері нацбезпеки, медицини, допомоги в разі стихійних лих, оподаткування, поштових послуг і управління повітряним простором.

Нинішній проект тимчасового бюджету США - вже четвертий за рахунком. Остання резолюція була ухвалена наприкінці грудня 2017 року, термін її дії закінчився опівночі 20 січня. Тепер уряд може фінансувати лише найнеобхідніші видатки.

Востаннє «шатдаун» у США мав місце в жовтні 2013 року за президентства Барака Обами і тривав 16 днів.