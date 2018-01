У Нью-Йорку закрили Статую Свободи через брак фінансування

В Нью-Йорку на невизначений термін закрили для відвідувачів знамениту Статую Свободи і острів Елліс. Про це повідомляється на сторінці музейного комплексу в Twitter.

Рішення про закриття було ухвалене у зв'язку з нестачею бюджетних коштів, викликаною урядовим «шатдауном» в США.

Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information