У озері на Львівщині виявили тіло 58-річного чоловіка
Потопельника виявили у селищі Шкло біля Новояворівська
Ввечері у середу, 21 серпня, у Яворівському районі Львівщини у озері виявили мертвого 58-річного чоловіка. Тіло потопельника на берег підняли рятувальники, які й повідомили про нещасний випадок.
За даними ДСНС Львівщини, ввечері 21 серпня їх повідомили, що у селищі Шкло біля Новояворівська у місцевому озері виявили тіло потопельника. Рятувальники за допомогою човна та мотузки витягнули тіло 58-річного чоловіка на берег та передали його працівникам поліції. Обставини трагедії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Рятувальники наголошують, що багатьох випадків загибелі на воді можна б було уникнути, якби відпочивальники дотримувались правил безпеки.
- не купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- не купатися наодинці;
- не вживати спиртні напої до та під час купання;