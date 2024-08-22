Ввечері у середу, 21 серпня, у Яворівському районі Львівщини у озері виявили мертвого 58-річного чоловіка. Тіло потопельника на берег підняли рятувальники, які й повідомили про нещасний випадок.

За даними ДСНС Львівщини, ввечері 21 серпня їх повідомили, що у селищі Шкло біля Новояворівська у місцевому озері виявили тіло потопельника. Рятувальники за допомогою човна та мотузки витягнули тіло 58-річного чоловіка на берег та передали його працівникам поліції. Обставини трагедії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Рятувальники наголошують, що багатьох випадків загибелі на воді можна б було уникнути, якби відпочивальники дотримувались правил безпеки.