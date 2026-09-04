Містян просять утриматись в цей період від прогулянок обробленими територіями

В понеділок, 7 вересня, у Львівській міській територіальній громаді почнуть осінню обробку парків, лісопарків, скверів та зелених зон від кліщів. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Під час обробки та кілька днів після варто утриматися від прогулянок обробленими локаціями та вигулу там домашніх тварин, застерігають в ЛМР. Акарицидну обробку проводять, щоб перешкодити розмноженню кліщів. Фахівці оброблятимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку та інших зон.

У понеділок, 7 вересня, оброблятимуть:

парк «Знесіння»;

парк «Високий Замок»;

парк «Снопківський»;

парк «Залізна Вода»;

Стрийський парк;

парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького.

В середу, 9 вересня, обробку проведуть у:

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парку «Замарстинівський»;

сквері на вул. Кривоноса;

парку «На Валах»;

парку «700-річчя Львова»;

парку імені Івана Франка;

парку «Під Голоском»;

парку «Кортумова гора»;

парку Святого Івана Павла ІІ;

парку Хмельницького у Брюховичах;

парку між вул. Липинського та вул. Лінкольна.

Про дату обробки інших парків і зелених зон повідомлять додатково. У разі несприятливих погодних умов графік оновлять і повідомлять додатково про зміни.