У парку «Горіховий гай» виявили тіло 23-річного львів'янина

Причину смерті встановить експертиза

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 10:4619390

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У неділю, 17 червня, ввечері у парку «Горіховий гай» виявили тіло 23-річного львів’янина. Поліція розслідує обставини смерті, слідів насильства на тілі не виявили.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Львівській області, близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Княгині Ольги у парку «Горіховий гай» виявлене тіло чоловіка без ознак життя.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено – ним виявився 23–річний львів’янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено», – мовиться в повідомленні поліції.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Триває розслідування, причину смерті львів’янина встановить судово-медична експертиза.

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