Внаслідок падіння дерева у Києві загинула жінка

У Києві у парку імені Тараса Шевченка через пориви вітру дерево впало на людей. Внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомили у Нацполіції Києва.

Подія трапилась ввечері вівторка, 30 липня, близько 20:00. Внаслідок падіння дерева отримали травми четверо людей – чоловік та троє жінок. Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Однак, одна із жінок від отриманих травм померла у медичному. За даними поліції, ще одна жінка перебуває у важкому стані.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Зазначимо, що 30 липня у Києві пориви вітру сягали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року в лісі Берегометської громади на Буковині на чоловіка впало дерево. До постраждалого чоловіка викликали медиків бригади швидкої медичної допомоги, однак вони лише констатували його смерть.