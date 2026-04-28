Інцидент стався у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке»

На кордоні зі Словаччиною службовий собака митниці виявив у речах 46-річної мешканки Закарпатті валюту на майже 4 млн грн. Гроші вилучили до рішення суду.

Як повідомили в Закарпатській митниці у вівторок, 28 квітня, інцидент стався на пішохідному переході в пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке». Закарпатка намагалася дістатися Чехії, де проживає останні 8 років. Під час проходження митного контролю та усного опитування жінка запевняла митників про відсутність речей чи валютних цінностей для декларування.

«Та коли службовий пес обнюхав її сумки з речами та дав спрацювання, жінка знервувала та вирішила зізнатись, що переміщує валюту в розмірі 100 тис. доларів. Готівку знайшли у наплічнику серед особистих речей громадянки», – розповіли митники.

Закарпатка не надала банківських документів для законного переміщення валюти через кордон. На неї склали протокол за ч. 1 статті 471 Митного кодексу України (недекларування валютних цінностей). Жінці повернули 11,7 тис. доларів. Решту валюти, що за курсом НБУ становить майже 4 млн грн, вилучили. Закарпатці загрожує штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволені 10 тис. євро.