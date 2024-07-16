Найстаршого з нападників судитимуть як повнолітнього

У Кракові поліція затримала трьох підлітків, які напали на 17-річного українця. Внаслідок бійки він втратив палець руки. Про це у вівторок, 16 липня, повідомила «Європейська правда» із посиланням на польський сайт новин TVN24.

Зазначається, що подія трапилась минулого тижня. Мати 17-річного українця розповіла, що її син Артем із друзями відпочивав біля краківського водосховища Закшувек, коли до них підійшла інша група підлітків. Один із хлопців вдарив друга Артема кулаком по обличчю. Артем намагався захистити свого товариша.

«Коли вони застосували сльозогінний газ, я почав тікати. Тоді за мною побіг хлопець з мачете. Він вдарив мене по голові і по пальцю. Він не припиняв бити, але я якось вирвався і стрибнув у воду. Все сталося так швидко, що мені навіть важко пригадати, як виглядали нападники», – розповідає постраждалий.

Артема із травмами голови та руки госпіталізували до лікарні. Медики прооперували хлопця, однак великий палець лівої руки зберегти не вдалося.

Правоохоронці Малопольського воєводства Польщі у понеділок, 15 липня, затримали трьох хлопців віком 15, 16 та 17 років. Їм інкримінують причетність до побиття хлопця із застосуванням небезпечного предмета. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести місяців до восьми років.

«Під час обшуку квартири, де проживав 17-річний хлопець, було виявлено та вилучено предмет, який, найімовірніше, використовувався для нанесення ударів потерпілому, громадянину України», – розповіли польські правоохоронці.

Найстаршому нападнику – 17-річному хлопцю, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Правоохоронці зазначають, що його судитимуть як повнолітнього. Крім того, у поліції Кракова розповіли, що наймолодший із нападників вже мав проблеми із законом.