У Польщі планують назвати нові кораблі «Львів», «Тернопіль» і «Вільнюс»

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:536090

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Польська державна судноплавна компанія планує надати замовленим на китайській верфі кораблям назви колишніх польських міст на території так званих «східних кресів», повідомило Radio Szczecin з посиланням на менеджера держкомпанії Польське морське пароплавство Павла Бжезицького.

Перший корабель, який компанія невдовзі має отримати з китайської верфі, матиме назву «Львів». Корабель матиме водотоннажність 39 тисяч тонн.

Подальші замовлені кораблі отримають назви міст на колишніх польських територіях, зокрема, йдеться про назви міст Вільнюс і Тернопіль.

«Ми змінюємо назви кораблів, які в основному вже готові і знаходяться на китайських верфях. Ми поступово відновлюємо назви. Для західної Польщі це гарні і ностальгічні назви. Тому ми хочемо, щоб кораблі мали назви колишніх польських міст на східних прикордонних землях», – сказав Бжезицький.

Як зазначається, вітрильний корабель під назвою «Львів» вже був у польському флоті перед війною. На думку Бжезицького, нові назви кораблів не будуть суперечливими у політичному плані.

«Йдеться про п’ять одиниць, першим буде «Львів». Це політично нейтральний крок, оскільки протягом багатьох років один з наших кораблів називався «Львівські Орлята». І це нікому не завдало шкоди, тому з назвою «Львів», можливо, також проблем не буде», – припустив Бжезицький.

У Польщі зазначають, що у німецькому флоті тривалий час присутній криголам «Штетин» за назвою колишнього німецького, нині польського міста Щецин.

Нагадаємо, в минулому році польське міністерство внутрішніх справ оголосило обговорення нового дизайну польських паспортів. Серед зображень, що планували розмістити на документі: Остра Брама (Святі ворота) у Вільнюсі та львівський Цвинтар орлят. Така ініціатива викликала протести Литви та України, після чого польська влада відмовилася від ідеї розміщення згаданих зображень у паспортах.

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