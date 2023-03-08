У Польщі померла 12-річна українка: вона раптово перестала дихати. Медики намагалися реанімувати дитину понад годину, повідомляє Polsat.

Трагедія сталася після 15:00 у вівторок, 7 березня, в місті Устка, що в Поморському воєводстві. До медиків зателефонувала мати дівчинки й повідомила, що та раптово втратила свідомість і перестала дихати. І мати, і донька на той момент були вдома.

Після прибуття медики почали серцево-легеневу реанімацію. Згодом їм на допомогу прийшли пожежники, які привезли кисень, бо в машині швидкої його було замало.

Лікарі швидкої намагалися реанімувати дитину понад годину, але врятувати не змогли. Причини смерті невідомі, найближчим часом відбудеться розтин.

Як повідомляв ZAXID.NET, схожий випадок 4 березня трапився у Великій Британії: там 14-річну українку знайшли непритомною на пляжі. Згодом вона померла в лікарні.