Зловмисники надсилали до профільного міністерства підроблені звіти про передачу машин військовослужбовцям

У Полтаві правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, що продавав автомобілі завезені в Україну за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу. Про це в четвер, 26 вересня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, підозрюваний продавав авто, які він мав безоплатно передати ЗСУ, цивільним особам та військовим за готівку. Для цього він залучив кількох осіб, які шукали покупців, готували авто до продажу та юридично оформлювали документи, пов’язані з продажем.

«Щоби приховати злочинну діяльність, один з учасників оборудки за вказівкою керівника благодійного фонду відправляв до профільного міністерства підроблені звіти», – пояснюють правоохоронці.

Поліцейські затримали керівника фонду під час продажу чергового авто, яке було завезене в Україну як гуманітарна допомога. Як встановили слідчі, за такою схемою зловмисники продали понад 230 автомобілів на суму більше як 35 млн грн.

Затриманому керівнику благодійного фонду оголосили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Йому загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці обирають запобіжний захід підозрюваному. Також продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до схеми осіб.