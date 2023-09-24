Будівля, в якій були автомобілі

У селі Надиби Самбірського району у пожежі в нежитловій будівлі згоріли десять легкових автомобілів. Інцидент трапився вночі у неділю, 24 вересня. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що вогонь знищив 700 м² даху будівлі.

«О 01:14 надійшло повідомлення про пожежу. Вона виникла в одноповерховій цегляній нежитловій будівлі, критій шифером, розміром 90×15 м. До місця виклику виїхали рятувальники Самбора, Рудок, Добромиля, Дрогобича та місцевої пожежної команди села Воютичі. О 02:30 вогнеборці локалізували пожежу та о 02:57 ліквідували. Вогонь знищив дах будівлі на площі 700 м² та десять автомобілів», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники також запобігли розповсюдженню вогню на шість прилеглих будівель. Щоб ліквідувати пожежу залучили сім одиниць спецтехніки та 30 вогнеборців. Наразі встановлюють причини займання.