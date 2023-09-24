Десятки котів загинули у Києві в пожежі у «Котобазі»

В ніч проти 24 вересня, близько опівночі, у Києві в житловому масиві Теремки невідомі підпалили будинок для котів, який називається «Котобаза», в результаті чого багато тварин загинуло та отримало поранення. Про це повідомив Telegram-канал «Реальний Київ».

У повідомленні вказується, що за попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у «Котобазі». На місце приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли небайдужі громадяни.

«Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.

Пізніше стало відомо, що частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.

«Не всі коти знаходились в будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого мешкання», – йдеться у повідомленні.

В правоохоронних органах інцидент наразі не коментували.

Водночас як зазначає «24 канал», жінка, яка опікувалася котами, раніше повідомляла про погрози «Котобазі» і писала заяву в поліцію.

«У перші секунди, як почулися вибухи і з'явилось полум’я, якийсь чоловік дуже голосно сварився і кричав «під***с», тому це таки хтось підпалив і його бачили», – розповіла місцева мешканка Катерина.