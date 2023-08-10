Луцький суд оштрафував чоловіка, який поклав кошеня у пакет і викинув на смітник. За жорстоке поводження з твариною йому призначили 3,4 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, злочин Микола П. скоїв 19 червня цього року. «Перебуваючи за адресою свого проживання, жорстоко поводився з твариною, а саме взяв кошенятко, поклав його у пакет та викинув у смітник біля будинку», – йдеться у постанові.

У матеріалах справи не зазначається, чи вижило кошеня. Відомо лише, що на Миколу П. склали адмінпротокол за ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами).

На судовому засіданні чоловік визнав провину. Водночас його пояснення щодо мотивів скоєного злочину не наведені. Суддя Людмила Присяжнюк визнала його винним за вказаною статтею і призначила 3,4 тис. грн штрафу. Зазначимо, що це мінімальне покарання за цією статтею, оскільки вона передбачає до 5,1 тис. грн штрафу.

Судячи з інформації на сайті судової влади, чоловік не подав апеляцію. Тож постанова вже набула законної сили.