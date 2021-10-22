Наразі на сайті парламенту Железняк значиться головою депутатської фракції політичної партії «Голос»

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зачитав лист частини народних депутатів від «Голосу» про звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції. Однак депутат заявив, що документи про його звільнення — підробні, і він залишається очільником фракції.

За словами Стефанчука, лист надійшов з підписом 11 із 20 нардепів від «Голосу».

«Порушення вимог частини 4 статті 6 Закону України «Про Комітети Верховної Ради України» народним депутатом Железняком Ярославом Івановичем в частині незаконного зайняття ним посад першого заступника та голови депутатської фракції, що було зафіксовано Комітетом ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту від 24.09.2021. Наступне — припинення повноважень голови депутатської фракції «Голос» у Верховній Раді Ярослава Железняка у зв‘язку з порушеннями вимог законодавства, а також більшістю голосів від складу депутатської фракції від 12.07.2021 про звільнення Ярослава Івановича Железняка з посади голови депутатської фракції», – зачитав Стефанчук.

Він зауважив, що також додано лист регламентного Комітету ВР від 24 вересня, рішення політсили від 12 вересня 2021 року про звільнення Железняка з посади керівника фракції, а також положення «Про депутатську фракцію політичної партії «Голос».

Окрім цього, Голова ВР поінформував, що в листі народні депутати зазначили, що до обрання нового голови фракції його обов‘язки виконуватиме Олександра Устінова, яка очолювала об’єднання «Справедливість» всередині фракції «Голос».

Своєю чергою, Ярослав Железняк заявив, що зачитання спікером листа не має жодних юридичних наслідків.

«І жодних юридичних правочинів, у тому числі — про зміну керівництва фракції, не відбулося. Якщо ви сумніваєтеся в моїх словах, ви можете перевірити це, в тому числі на сайті Верховної Ради України. Там ви побачите чинний склад фракції та чинний склад керівництва фракції», — цитує депутата «Укрінформ».

Він додав, що керується положенням про фракцію, яка вимагає наявності мінімум 14 голосів для проведення кадрових змін.

«Чи може голова парламенту одноосібно прийняти рішення змінити керівництво фракції? Ні. І регламент Верховної Ради, і закон про статус депутатів передбачає, що фракція керується своїм положенням. Це положення є, воно зафіксоване регламентним комітетом. Щобільше, є навіть відповідний лист регламентного комітету щодо цього від 22 липня 2021 року. Все інше — це намагання колег якось захопити керівництво у фракції політичної партії «Голос», з якої вони були з ганьбою виключені ще з'їздом», — сказав Железняк.

Він зауважив, що залишається головою фракції, а Роман Костенко — його заступником, поки не буде 14 голосів членів фракції щодо зміни керівництва.

Окрім того, Железняк заявив, що 11 депутатів, які проголосували за його звільнення, підробили протоколи фракції.

«Те, що вони зібралися, щось підписали на якомусь бланку — це підробка документів. Якби я був нелюдяним представником парламенту, я б перше, що зробив — подав би відповідну заяву у правоохоронні органи про підробку документів», — сказав депутат.

Наразі на сайті парламенту Железняк значиться головою депутатської фракції політичної партії «Голос».

Нагадаємо, у липні цього року представники львівського осередку партії «Голос» на чолі з Ярославом Рущишином заявили про узурпацію влади головою партії Кірою Рудик та покинули з'їзд політичної сили.

На тлі розколу в партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме об’єднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву. У партії створення депутатської групи назвали незаконним. Кілька народних депутатів покинули «Голос» напередодні партійного з’їзду.