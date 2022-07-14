Водій пояснив, що наїхав на жінку під час паркування

У Рівному водій швидкої допомоги, поспішаючи на виклик, наїхав на 32-річну жінку. Наїзд стався під час паркування. Внаслідок аварії жінка травмувала ногу, потерпілу доправили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 11:00 у четвер, 14 липня. На вулиці Данила Галицького у Рівному автомобіль швидкої допомоги наїхав на 32-річну пішохідку.

«Поліцейські на місці події попередньо з’ясували, що 37-річний водій «швидкої», поспішаючи на виклик, допустив наїзд на 32-річну пішохідку. Як пояснив кермувальник, наїзд трапився під час паркування», – йдеться у повідомленні.

Жінку із травмою ноги доправили до медзакладу. За попередньою інформацією, вона могла бути у стані алкогольного сп'яніння. Хто саме спричинив ДТП, з'ясовує поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).