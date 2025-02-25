У середу, 26 лютого, в Рівному запустять новий автобусний маршрут №8, який сполучатиме мікрорайони Північний та Ювілейний. За інформацією секретаря міськради Віктора Шакирзяна, таке рішення прийняли задля вдосконалення пасажирських перевезень.

Для обслуговування маршруту №8 «вул. Євгена Коновальця – Поліклініка №3» планують залучити сім автобусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення. Інтервал руху складатиме 18-25 хвилин.

«Автобусний маршрут №8 курсуватиме на вулицях Андрія Мельника, Євгена Коновальця, Богоявленська, Романа Шухевича, Князя Володимира, Соборна, Корольова, Кулика і Гудачека, Князя Острозького», – повідомив Віктор Шакирзян.

Початок маршруту від зупинки на вулиці Євгена Коновальця о 6:30, а закінчення – на цій же зупинці о 20:58.

Додамо, що наразі мікрорайони Північний та Ювілейний сполучає єдиний автобусний маршрут №6 «Волинської Дивізії – мікрорайон Ювілейний».