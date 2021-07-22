У Росії відбулися навчання з вивчення стійкості Рунету (російського сегмента мережі Інтернет – ред.), під час яких перевірялася можливість роботи в умовах фізичного його відключення від глобальної мережі.

Остаточні підсумки будуть підбиті за місяць. Натомість зараз інформації про збої немає, пише «РБК» з посиланнями на власні джерела та документи робочої групи «Інформаційна безпека».

Як повідомляється, навчання із «забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування інтернету» відбувалися з 15 червня по 15 липня. Про результати навчань не повідомляється, однак вказується, що підготувати та узгодити звітні матеріали планується до 31 серпня.

Джерело «РБК» повідомило, що «в навчаннях брали участь всі оператори великої четвірки, а також Ростелеком, Транстелеком та ЕР-Телеком Холдинг».

Офіційна мета навчань полягала у визначенні можливості роботи Рунету в разі зовнішніх спотворень, блокувань та інших загроз. Попри те, що офіційні підсумки ще не підбито, попередньо навчання визнані успішними, розповів співрозмовник «РБК».

За словами ще одного джерела РБК, «тестувалася можливість фізичного відключення російської частини інтернету».

Представник Роскомнадзору своєю чергою не підтвердив, але і не спростував інформацію.

Як повідомляв ZAXID.NET, восени 2019 року в Росії було прийнято так званий закон «про суверенний Рунет», який призначений для «захисту російського сегмента Інтернету» від загроз ззовні.

Відповідно до закону на мережах всіх операторів країни має бути встановлено спеціальне обладнання, через яке Роскомнадзор зможе управляти маршрутизацією трафіку в разі потреби: дані направлятимуть до центрального моніторингового центру, який зможе блокувати інформацію, яку вважатиме загрозою для нацбезпеки. За допомогою цього ж обладнання Роскомнадзор блокує доступ до забороненого в Росії контенту, а ще уповільнює швидкість роботи сайтів окремих компаній.

Серед іншого для ізольованої мережі буде створений свій пошуковик, електронний журнал обліку дій, а також своя система ідентифікації користувачів. Мережа буде повністю закрита від світового інтернету і не буде мати точок обміну трафіком із ним. Всю інформацію планується зберігати на серверах Міноборони Росії, яке працює над створенням територіально-розподільних центрів обробки даних.

Законопроект про «ізоляцію Рунету» офіційно запропонував ухвалити російський сенатор Андрій Клішас, який з 2014 року перебуває під санкціями США і ЄС за активну підтримку агресії РФ проти України.

Законопроект посилив і без того істотну репресивну роль Роскомнадзору і розширив рамки повноважень влади, фактично дозволяючи ізолювати росіян від інформації з-за кордону.